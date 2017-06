Ex-Ö3-Moderator Eppinger wird Stimme der “Bewegung Kurz”

Eppinger wird ein Fest nach dem ÖVP-Parteitag moderieren, auf Social Media für Kurz kommunizieren und als Bindeglied zu jenen 60.000 Menschen dienen, die sich im Internet als “Unterstützer” des ÖVP-Chefs gemeldet haben.

Eppinger ist ein Fan der Kurz-Politik

Er tue das, weil ihm die Politik von Kurz gefalle und dieser die Dinge grundsätzlich ändern wolle, sagte Eppinger am Montag bei der Vorstellung durch Kurz. “Ich bin da sehr gerne dabei.” Ihn habe etwa beeindruckt, dass Kurz in der ÖVP alte Strukturen aufgebrochen hat. Auch weltanschaulich stehe man sich nahe. “Ich unterstütze Sebastian Kurz, und ich unterstütze das Programm von Sebastian. Natürlich ist das das der ÖVP”, so Eppinger. Ein Antreten auf Kurz’ Nationalratswahlliste schloss Eppinger aus.

“Ich habe bei Ö3 nach 22 Jahren gekündigt, und bin gerade erst Papa geworden. Das war kein leichter Schritt, aber es ist ein wichtiges Anliegen.” Deshalb sei es jetzt Zeit für einen “weiteren Schritte”. Er wollte sich immer politisch engagieren, es sei aber niemand da gewesen, der für die entsprechende Politik gestanden sei. Der Job als quasi “Testimonial” der Kurz-Bewegung ist ein bezahltes Engagement, die Gage ist ähnlich hoch wie jene, die Eppinger als Ö3-Moderator bezogen hat.

Präsentation von Eppinger im Wiener Volksgarten

Kurz zeigte sich bei der Präsentation von Eppinger, die im Wiener Volksgarten unter großem Medienandrang stattfand, erfreut über den neuen Mitstreiter im Team. Man kenne sich schon länger und er sei auch allen bekannt, meinte Kurz über Eppinger. “In den letzten Wochen haben sich 60.000 Menschen gemeldet, die unsere Bewegung unterstützen. Dafür braucht es einen Sprecher und jemanden, der diese Bewegung koordiniert”, umriss der ÖVP-Chef das Aufgabenprofil Eppingers.

(apa/red)