ÖVP: Auch Blümel und Stelzer unterstützen Sebastian Kurz

Am Samstagabend zeigten bereits die Landeshauptleute aus der Steiermark, Niederösterreich und Tirol Unterstützung für Außenminister Sebastian Kurz und seine sieben Bedingungen für eine Übernahme der ÖVP-Obmannschaft. Am Sonntagvormittag schlossen sich auch die Landeschefs aus Oberösterreich und Wien an.