Europa-League- und Abstiegskampf: Das Bundesliga-Restprogramm von Austria Wien und Rapid

20 Punkte trennen die beiden Wiener Fußball-Erzrivalen Austria und Rapid vier Runden vor Schluss der Bundesliga-Saison 2016/17. Die “Veilchen” aus Favoriten peilen als aktueller Tabellenzweiter den Vizemeistertitel an, die Grün-Weißen aus Penzing wollen endlich das Abstiegsgespenst aus Hütteldorf vertreiben.

Bis zum Saisonfinale am 28. Mai stehen noch vier Spieltage an, der nächste am kommenden Wochenende, wenn die Austria Ried empfängt und Rapid zum Quasi-Meister nach Salzburg reist.

Restprogramm der beiden Wiener Großklubs im Mai 2017.

Bundesliga-Restprogramm von Austria Wien

SV Ried (heim) am 13. Mai um 18:30 Uhr

Wolfsberger AC (auswärts) am 20. Mai um 18:30 Uhr

Red Bull Salzburg (heim) am 25 Mai um 16:30 Uhr

Admira Wacker Mödling (auswärts) am 28. Mai um 16:30 Uhr

Bundesliga-Restprogramm von Rapid Wien

Red Bull Salzburg (auswärts) am 13. Mai um 16:00 Uhr

Sturm Graz (heim) am 21. Mai um um 16:30 Uhr

SV Mattersburg (auswärts) am 25. Mai um 16:30 Uhr

SKN St. Pölten (heim) am 28. Mai um 16:30 Uhr

ÖFB-Cupfinale gegen Red Bull Salzburg am 1. Juni um 20:30 Uhr in Klagenfurt

