Erste Stimmen zur Salzburg-Wahl: ÖVP-Sieg als “schöne Bestätigung” des “neuen Stils”

Bei der ÖVP-Bundespartei herrscht naturgemäß Freude: ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sah auf ATV einen “großartigen Tag für Wilfried Haslauer und sein Team” und einen “wunderbaren Vertrauensvorschuss der Wähler”. Auch sei das Ergebnis eine “schöne Bestätigung” des “neuen Stils” von Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Erste Stimmen zur Landtagswahl in Salzburg

Werner Kogler sprach am Sonntagnachmittag für die Grünen von einer “Enttäuschung” – wenn es dabei bleibe, hoffte Kogler noch auf die Zweistelligkeit. “Ja, es ist enttäuschend.” Das letzte Ergebnis sei aber auch “ein Highlight” gewesen. Man werde nun hinschauen, warum es in manchen Bundesländern nicht laufe. Spitzenkandidatin Astrid Rössler habe einen guten Job gemacht, aber: “Es ist grad kein Wind für Grün.”

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher zum Ergebnis

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hat nach den ersten Prognosen eher nichts zu feiern. Er sah ein lachendes und ein weinendes Auge – man dürfte Platz Zwei halten (was freilich noch nicht fix ist), aber es gebe kein Stimmenplus. Personalfragen würden in der SPÖ in Gremien diskutiert und nicht übers Fernsehen, wollte er sich keine Antwort entlocken lassen, ob es personelle Konsequenzen geben wird. Spitzenkandidat Walter Steidl habe aber die gesamte Partei in Salzburg wieder konsolidiert.

“Die Richtung stimmt”, freute sich FPÖ-Klubchef Johann Gudenus über das Plus in Salzburg. “Es gibt Grund zur Freude.” Offensichtlich genieße auch die Bundesregierung ein großes Vertrauen, wie man bei allen vier Landtagswahlen heuer gesehen habe. NEOS-Generalsekretär Nick Donig betonte, man habe das Ziel, in den Landtag einzuziehen, erreicht. Unterm Strich sei es ein “schönes Ergebnis”.

(APA/Red.)