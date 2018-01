Ehefrau von Dachterrasse gestürzt: Wiener wegen Mordes vor Gericht

In Wien-Wieden kam es zu dem tödlichen Sturz der Bankerin. - © APA

Wegen Mordes muss sich ein 48-jähriger Mann am 15. Jänner 2018 vor einem Schwurgericht am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Er soll seine Ehefrau in Tötungsabsicht von einer Dachterrasse in Wien-Wieden gestoßen haben. Nachdem die Bankerin am 22. April 2017 15 Meter in die Tiefe gestürzt war, behauptete der Angeklagte, die 45-Jährige wäre unglücklicherweise über die Brüstung gefallen.