Frau in Wien-Wieden von Terrasse gestürzt: Lebensgefährte gestand

Bereits am 22.04.2017 wurde die Polizei in die Schwindgasse gerufen. Die Tat hatte zuerst wie ein Unfall gewirkt, die Obduktion der Leiche ergab nun aber Fremdverschulden.

In einer Einvernahme am Donnerstag war der Lebensgefährte schließlich geständig, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der Beschuldigte befindet sich in Haft.

Von Mann über Terrassengeländer gestoßen

Wie der Lebensgefährte gegenüber der Polizei angab, hatte er die Frau auf der Terrasse der Wohnung über das Geländer in die Tiefe gestoßen. Die 45-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte wurden zu einem vermeintlichen Selbstmord gerufen.

Bei der Obduktion stellte der Arzt ein auf Fremdverschulden hindeutende Verletzung am Körper der Toten fest. Der Tatverdacht gegenüber dem Lebensgefährten erhärtete sich. Er wurde mehrfach einvernommen, gestern gestand er schließlich die Tat.

(APA/Red.)