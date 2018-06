Donauinselfest 2018: Das Programm auf der FM4-Bühne im Überblick

Von Freitag bis Sonntag wird beim Wiener Donauinselfest wieder ordentlich gefeiert. Auch auf der FM4-Bühne warten zahlreiche musikalische Highlights. Die Antilopen Gang bietet etwa am Freitag feinsten Hip-Hop, am Samstag heizt der Wiener Voodoo Jürgens & Haberer als Hauptact ein. Für den Abschluss sorgt am Sonntag die US-Indie-Truppe Portugal. The Man.

Programm auf der FM4-Bühne beim Donauinselfest 2018

Freitag, 22. Juni 2018

Brandig, 17:00 – 17:20 Uhr

Siebzig Prozent, 17:30 – 17:50 Uhr

Negroman, 18:00 – 18:25 Uhr

Kreiml & Samurai, 18:40 – 19:05 Uhr

Yasmo & Die Klangkantine, 19:25 – 20:05 Uhr

Haiyti, 20:30 – 21:15 Uhr

Mavie Phoenix, 21:35 – 22:25

Antilopen Gang, 22:45 – 23:55 Uhr

Samstag, 23. Juni 2018

Lex Audrey, 16:00 – 16:20 Uhr

Belle Fin, 16:35 – 17:00 Uhr

Die Diplomaten, 17:15 – 17:40 Uhr

Yungblud, 17:55 – 18:35 Uhr

Flut, 18:45 – 19:30 Uhr

Rakede, 19:45 – 20:45 Uhr

Shout Out Louds, 21:10 – 22:10

Voodoo Jürgens & Haberer, 22:40 – 23:59 Uhr

Sonntag, 24. Juni 2018

Old Business, 16:00 – 16:30 Uhr

Nila, 16:45 – 17:15 Uhr

Gasmac Gilmore, 17:30 – 18:00 Uhr

Dream Owner, 18:15 – 18:45 Uhr

Naked Cameo, 20:00 – 20:45 Uhr

Mother’s Cake, 19:45 – 20:45 Uhr

Granada, 21:10 – 22:10 Uhr



Portugal. The Man, 22:40 – 23:59 Uhr

