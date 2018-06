DIF 2018: Das sind die Highlights am Samstag

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen von musikalischer Vielfalt, starken Frauen, Toleranz und einem friedlichen Miteinander beim 35-jährigen Jubiläum von Europas größtem Open-Air-Festival mit freiem Eintritt. Knapp drei Millionen Besuche verzeichnet das Donauinselfest der SPÖ Wien jedes Jahr. Auch heuer wird wieder mit einem großen Ansturm zu den musikalischen Top-Acts wie Rakede, Voodoo Jürgens & Haberer, Lisa Stansfield, Münchener Freiheit, PÆNDA, MYNTH oder Fedde Le Grand gerechnet. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm hält für jeden Geschmack und alle Altersgruppen etwas bereit.

Die Musik-Highlights am Samstag auf einen Blick:

„Radio FM4/Planet.tt Insel & Bühne“

• Milliarden, Flut, Rakede, Shout Out Louds, Voodoo Jürgens & Haberer (Ernst Molden, Nino aus Wien, Kathi Trenk uvm.)

„Wien Energie/Radio Wien Festbühne“

• RTIC-Gewinner Javier Rodaro, Virginia Ernst, Lola Marsh, Konstantin Wecker, Gert Steinbäcker, Lisa Stansfield

„spark7/KRONEHIT Electronic Music Bühne“

• DJ One, Dan Lee, Wild Culture, Fedde Le Grand, Dirty Impact

„Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Bühne“

• Die Wilden Kaiser, RTIC-Gewinnerin Lisa Mikolaschek, Die Mayerin & Band, Petra Frey, voXXclub, Münchener Freiheit

„Ö1 Kulturinsel & Kulturzelt“

• Science Busters, Martina Schwarzmann, Ernst Molden & Band, Jewish Monkeys

„EUTOPIA DJ/VJ Bühne“

• BITCHES BREW, Love Good Fail, Oberst & Buchner (Heimlich) DJ-Set, PÆNDA, B.Visible DJ-Set, MYNTH; Live Visuals: Ferdinand Glück & Jürgen Haghofer (Glow)

„Wien Energie JG Bühne“

• Nina-Sofie Berghammer, Helmut Rhode, Waves On Fire, AREVO, Spitting Ibex, MATHO & LIVE BAND

„Arbeitsweltinsel“ – „GÖD/BAWAG PSK Bühne“

• Mel Verez, James Cottriall, Wiener Wahnsinn

„Arbeitsweltinsel“ – „SJ Bühne“

• LPH b2b CLIMAX, RezR b2b CYNATIX, SEPIA b2b DEFILLA ft. MC STEEZY, LOOBSTER b2b MAKA ft. MC STEEZY, SHIFTY b2b Lilith, SPLINTA b2b REPLIC

„Arbeitsweltinsel“ – „younion-fsg Bühne powered by Erste Bank“

• Beislrocker, The Phantoms, Anti Cornettos, Meister Grössing & seine Homöopathen und DJ Boozeman

Die Action-, Sport- und Fun-Highlights am Samstag beim DIF 2018:

„Bank Austria Insel/Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt“

• Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt von 14.00 bis 21.00 Uhr

„Wien Energie/Radio Wien Festinsel“

• OBI Flower Tower von 14.00 Uhr bis Mitternacht

• OBI Rrrrodeo von 14.00 Uhr bis Mitternacht

„Wiener Städtische Versicherung/Sicheres Wien Insel“

• Vorführung Besuchshunde 14.30 Uhr

• Vorführung Rettungshunde 14.40 Uhr

• Vorführung Polizeidiensthundeeinheit 15.15 Uhr

• Einsatzvorführung Wasserrettung 16.10 Uhr

• Erste Hilfe Vorführung: Reanimation & Defibrillation 16.30 Uhr

• Einsatzvorführung Verkehrsunfall 16.40 Uhr

„WAT/I am R.E.D. Sportinsel“

• WAT Sporting Kids Zone von 10.00 bis 18.00 Uhr

• Käfigmeisterschaft 2018 der Streetsoccer U16 von 11.00 bis 19.00 Uhr

• WAT Kurs: Body Sculpture von 14.45 bis 15.00 Uhr

• WAT Kurs: Hip-Hop von 15.45 bis 16.00 Uhr

• Royal Kombo von 19.30 bis 20.00 Uhr

„DMAX Austria Action & Fun Insel“

• Live Übertragung der WM Spiele in der Coca-Cola Fanzone von 14.00 bis 22.00 Uhr

• Raiffeisen/Eskimo Bagjump von 14.00 bis 20.00 Uhr

„ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel“

• Eurowings Stage-Flying von 14.00 Uhr bis Mitternacht

„Familieninsel“

• Spaß und gute Unterhaltung für die ganze Familie von 14.00 bis 22.00 Uhr

„Eskimo/okidoki Kinderfreunde Insel“

• Kasperlbühne, Spielbus, Kinderschminken, Hüpfburg, Hasbro-Spielezelt, Play-Doh Knetspass, STABILO Malcorner, ANKER Kinderbackstube, PLAYMAIS Spiele-Corner, ESKIMO-Spaß-Tour mit Bernhard Fibich und Robert Steiner, Kiddy Dance mit dem „arriOla Tanz Studio“ und „Center of Motion“

„OBI DIY Insel“

• OBI MachBar von 14.00 bis 20.00 Uhr

„Karaoke Insel“

• W24 SLAM Karaoke von 16.00 bis 20.00 Uhr

• Kärcher Action-Bagjump von 14.00 bis 21.00 Uhr

