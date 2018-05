Die Song Contest Beiträge der “Big Five” und des Gastgeberlandes Portugal

Zu den fixen ESC-Finalisten am 12. Mai 2018 gehören traditionell die “Big Five”-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sowie das diesjährige Gastgeberland Portugal. Im Folgenden finden Sie alle sechs Beiträge. Die offizielle Startnummer der Länder im Finale wird erst nach dem zweiten Halbfinale bekannt gegeben.

ESC 2018: Beiträge der “Big Five” und Portugal

Deutschland

Michael Schulte / You Let Me Walk Alone

Frankreich

Madame Monsieur / Mercy

Italien

Ermal Meta e Fabrizio Moro / Non Mi Avete Fatto Niente

Portugal

Cláudia Pascoal / O Jardim

Spanien

Amaia y Alfred / Tu Canción

Vereinigtes Königreich

SuRie / Storm

