Das war der Wiener Life Ball 2017: Pompöse “Zeitreise” am Rathausplatz

Das zweijährige Warten auf den Life Ball hat am Samstag ein Ende gefunden. Die riesige “Life”-Figur am Bühnengerüst als visuelles Zentrum begrüßte die Gästeschar, die sich ab 19.30 Uhr in Richtung Wiener Rathaus bewegte.

Prominente Personen waren vor allem Teilnehmer der 24. Ausgabe des Events, wie etwa die beiden Promi-Moderatorinnen des Abends, Conchita Wurst und Verena Scheitz, dei deutsche Musical-Sängerin Ute Lemper oder die US-amerikanische SängerinDionne Warwick.

“Recognize the Danger” – Zeitreise am Life Ball

Swingklänge wiesen die Gäste dezent auf die pompöse “Zeitreise” hin, auf die sie dieser Abend mitnehmen wird und in die 20er- und 30er-Jahre führen wird. Die Outfits waren gewohnt schrill, und selbst eine Josephine Baker kam von einem Al Capone begleitet zum Life Ball.

Die Botschaft hinter dem Event wird nach der einjährigen Pause lauter sein. “Recognize the Danger” und “Know your Status” lauteten diese und wurden auch von Conchita mitgetragen, die gemeinsam mit ORF-Moderatorin Verena Scheitz durch den Abend führt. Die Song-Contest-Gewinnerin erschien mit blauem Glitzerhaar und Sonnenbrille. “Es geht nicht darum, ob man HIV-positiv oder -negativ ist, es geht darum, seinen Status zu wissen”, sagte sie am roten Teppich.

Promi-Gäste in Wien

Im weinroten Abendkleid kam Ute Lemper und erinnerte sich an ihre Zeit in Wien, als sie Anfang der 1980er-Jahre für Andrew Lloyd Webbers Musical “Cats” in Wien engagiert war. Damals wurde der Aidsvirus zum Thema: “Jetzt ist es 30 Jahre später und ich habe die Evolution der ‘Awareness’ miterlebt”, sagte die deutsche Sängerin.

Einer der prominenteren Gäste, der nichts mit dem Programm des Events zu tun hat, war die Freundin des US-Schauspielers Mickey Rourke, Anastassija Makarenko, die von Modell-Scout Wolfgang Schwarz nach Wien geladen wurde. Erstmals wieder am Life Ball erschien auch Norbert Blecha. Seine Begleitung, Model und Designerin Monika Zechner, war dabei perfekt im 30er-Dresscode gekleidet.

(APA/Red.)