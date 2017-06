Alle Bilder vom Wiener Life Ball 2017

Schrill, schriller, Life Ball: Im Kampf gegen HIV und Aids findet das Charity-Event heuer wieder im Wiener Rathaus statt.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Styling-Motto. Mit einem Seitenhieb auf populistisches Gedankengut hat der Ballorganisator Gery Keszler wieder den Zahn der Zeit getroffen. Die Style-Bible steht unter dem Motto “Erkenne die Gefahr” und Hauptvoralge ist der bunte Zeitgeist der 1920er- und 1930er-Jahre – klingt doch vielversprechend für die Kostüme der diesjährigen Ballgäste?

Auch in Sachen Glamour soll der diesjährige Life Ball seinen Vorgängern in nichts nachstehen. Zwar soll es keine Modeschau wie in den Jahren davor geben, dafür “eine Show, fast wie ein durchgehendes Musical”: “Wir haben heuer eine der schönsten Life Ball-Bühnen aller Zeiten,” zeigt sich Organisator und Mastermind Gery Keszler erfreut.

Los geht es am Samstag, dem 10. Juni, ab 19.30 Uhr, wenn das Entrée beim Magenta Carpet vor dem Rathaus beginnt. Die große Eröffnung findet dann ab 22.00 Uhr statt.

