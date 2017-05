Chaos um Anrainerparkplätze: “Wer soll sich da noch auskennen?”

Anrainerparkplätze sollen teilweise von jedermann genutzt werden können. - © APA (Sujet)

Anlässlich der geplanten teilweisen Aufhebung der Anrainerparkplätze in den Parkpickerl-Bezirken, hofft Silke Kobald in Bezug auf die Wiener Parkraumbewirtschaftung nun auf ein Umdenken im Rathaus. “Wer soll sich da noch auskennen?”, so die Bezirksvorsteherin von Hietzing.