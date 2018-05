Cesar Sampson “wird einfach jedes Mal besser”: Zuversichtlich ins ESC-Finale

Cesar Sampson schaffte für Österreich den Einzug ins ESC-Finale 2018. - © APA (Sujet)

Cesar Sampson, Österreichs Kandidat für den Eurovision Song Contest 2018, zeigt sich zuversichtlich für das ESC-Finale am Samstag. “Da ist noch ein einiges im Tank”, so der 34-Jährige nach seinem erfolgreichen Halbfinale Dienstagnacht in Portugal: “Jetzt bin ich schon langsam eingeölt für die Show.”