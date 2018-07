Brandstiftung in Wien-Ottakring: Verdächtige leugnet Tat

In der Nacht auf Sonntag, brach ein Brand in einem Wohnhaus in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring aus. Eine Verdächtige wurde bereits befragt, doch sie leugnet jegliche Anschuldigungen.

Die Verdächtige verbracht eine Nacht in der Ausnüchterungszelle, da diese nach dem Brand alkoholisiert festgenommen wurde. Ihr Mann beschuldigt sie, den Brand gelegt zu haben, nachdem die beiden einen heftigen Streit hatten.

Die Frau leugnet alles bei der Polizei, es wurde jedoch in ihrer Handtasche Feuerzeugbenzin sichergestellt. 30 Menschen konnten im letzten Moment vor den Flammen gerettet werden.