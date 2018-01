Ausschreitungen bei Demonstration in Wien

Bei der Demonstration in Wien kam es zu Ausschreitungen. - © APA/MARTIN AUERNHEIMER

Am Samstag fand in der Wiener Innenstadt eine Kundgebung unter dem Titel “Gegen Militärintervention der türkischen Regierung in Afrin” statt. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demo-Teilnehmern und Gegnern.