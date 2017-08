Altersschnitt der Parteien bei der NR-Wahl: NEOS trotz Griss am “jüngsten”

Zwar werden bei Nationalratswahlen die meisten Mandate über Landes- und Wahlkreislisten vergeben, jedoch sind die Bundeslisten immer die Aushängeschilder der Parteien. Bis zu Platz zehn sind Mandate zumeist realistisch, weshalb ein Blick auf die Top Ten schon mal einen ganz guten Einblick gibt.

Altersdurchschnitt: Älteste Kandidatin ist Griss (NEOS)

Jung nicht nur als Partei sondern auch mit ihren Abgeordneten sind die NEOS. Obwohl man mit der 70-jährigen Irmgard Griss die älteste Kandidaten auf einem wählbaren Platz – in diesem Fall Platz zwei – im Team hat, ist der Altersschnitt von 42,5 Jahren der niedrigste. Dahinter folgen die Freiheitlichen mit knapp 44 Jahren. Sie verfügen altersmäßig über eine sehr homogene Gruppe in der zweiten Hälfte der 40er, dazu kommen mit Marlene Svazek und Maximilian Krauss zwei Twens als Zukunftshoffnungen.

ÖVP in den Top Ten knapp über 45 Jahre alt

Deutlich größer ist die Spanne bei der ÖVP, die in den Top-Ten knapp über 45 Jahre alt ist. Mit Kira Grünberg gibt es da nur eine Bewerberin, die jünger ist als Spitzenkandidat Sebastian Kurz selbst, der am Sonntag seinen 31. Geburtstag gefeiert hat. Immerhin drei chancenreiche Kandidaten, nämlich Josef Moser, Karl Mahrer und Rudolf Taschner haben den 60. Geburtstag schon hinter sich.

Bei den Grünen ist mit der 60-jährigen Ulrike Lunacek die Älteste an der Spitze der Liste. Mehrere Kandidaten in ihren 50ern sorgen für einen Altersschnitt von gut 46, der vor allem vom 28-jährigen Julian Schmid gedrückt wird. Reifer ist die SPÖ, die vom 51-Jährigen Christian Kern angeführt wird. Ältester im roten Spitzenfeld ist GPA-Chef Wolfgang Katzian mit 60.

So alt ist man bei der Liste Pilz und FLÖ

Die hoffnungsfrohen Neulinge bei der NR-Wahl 2017 sind altersmäßig eher weit oben angesiedelt. Die Liste Pilz kommt in der verglichenen Gruppe auf einen Schnitt von knapp 48, was an gleich vier Kandidaten jenseits der 60 liegt, darunter die Ex-Grünen Peter Pilz (63) und Bruno Rossmann (65). Mit Stephanie Cox (28) und der Ex-SP-Mandatarin Daniela Holzinger (29) hat man aber auch zwei Bewerberinnen unter 30.

Nimmt man die relativ prominent besetzte Freie Liste Österreich hinzu, findet man eine noch erfahrenere Liste. Gut 53 Jahre beträgt dort der Altersschnitt, was unter anderem an Parteigründer Karl Schnell liegt, der 63 ist. Auch Spitzenkandidatin Barbara Rosenkranz mit ihren 59 hat viel Routine. Ein einziger der zehn ersten Kandidaten ist unter 40.

Die Freie Liste hat übrigens auch den geringsten Frauenanteil in den Top Ten mit nur zwei Bewerberinnen. Die Freiheitlichen haben vier Frauen unter die ersten zehn gesetzt, die Grünen sechs. Bei allen anderen chancenreichen Parteien sind die Plätze paritätisch 5:5 besetzt.

(apa/red)