Alle Bilder zum Donauinselfest 2018 in Wien

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Von 22. bis 24. Juni werden Hunderttausende das Wiener Donauinselfest besuchen – wo sie bei freiem Eintritt 600 Stunden Programm erwartet. Mit dabei sind etwa Portugal The Man, Voodoo Jürgens, Konstantin Wecker und Wanda. Ins Schwitzen kommt man heuer höchstens durch deren Performances – die 35. Ausgabe des Festivals wird relativ kühl ausfallen, wie der Wetterbericht verrät.

Gleich am ersten Festivaltag gibt es eine Premiere. Der neuer Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) unternimmt seinen ersten Rundgang auf dem Wiener Donauinselfest 2018. Gemeinsam mit den SPÖ-Stadträten stattet er um 16.30 Uhr der Arbeitsweltinsel einen Besuch ab.

Alle Fotos vom Donauinselfest 2017

Konzerte, Freizeitspaß, Partys und mehr – Sie wollen die Geschehnisse des Festivals stets im Überblick haben, oder die schönsten Live-Momente noch einmal erleben? Auch heuer sind unsere Fotografen auf der Donauinsel für Sie unterwegs und halten die spannendsten Augenblicke fest.

Dieser Artikel wird am Donauinselfest-Wochenende laufend mit neuen Fotos aktualisiert.