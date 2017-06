Alle Bilder vom Donauinselfest 2017

Sommerzeit ist Donauinselfest-Zeit: Rund 3 Mio. Besucher werden an diesem Wochenende die Insel stürmen, um das breite Musik- und Unterhaltungsprogramm bei freiem Eintritt auszukosten. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern sind 19 Inseln und 13 Bühnen untergebracht, auf denen ein buntes Freizeit- und Sportprogramm geboten wird.

Natürlich kommt die Musik auch heuer nicht zu kurz: Eine Reihe internationaler Stars, wie Mando Diao, Fettes Brot oder Amy Macdonald, werden bei den Bühnen für gute Unterhaltung sorgen. Mit dabei im Line-Up des größten Open-Air-Festivals Europas sind auch österreichische Größen wie Rainhard Fendrich, Julian le Play oder Hansi Hinterseer. Auch dürfen beim 34. Donauinselfest in Wien die Newcomer nicht fehlen, die sich über den Rock The Island-Contest einen Auftritt auf der Insel sichern konnten – für Abwechslung ist also in jedem Fall gesorgt.

>> Einen ausführlichen Überblick zum diesjährigen Line-Up finden Sie hier.

Alle Fotos vom Donauinselfest 2017

Konzerte, Freizeitspaß, Partys und mehr – Sie wollen die Geschehnisse des Festivals stets im Überblick haben, oder die schönsten Live-Momente noch einmal Revue passieren lassen? Auch heuer sind unsere Fotografen auf der Insel für Sie unterwegs und halten die spannendsten Augenblicke fest.

Dieser Artikel wird am Festival-Wochenende laufend mit neuen Fotos aktualisiert.