Alle Bilder vom Nova Rock Festival 2018

Neues Bühnendesign und jede Menge Live-Musik: Auch heuer werden wieder rund 200.000 Besucher beim Nova Rock Festival 2018 in den Pannonia Fields in Nickelsdorf erwartet.

Bereits am Mittwoch reisen die ersten Festival-Beusucher an, bevor es am Donnerstag mit dem Programm offiziell los geht. Von Donnerstag bis Samstag (14. Juni bis 17. Juni) wird es dann wieder laut wenn Rock- und Metalgrößen wie Iron Maiden, Volbeat und Avenged Sevenfold auf der Bühne stehen. Der Auftritt der Toten Hosen musste kurzfristig abgesagt werden.

Alle Bilder vom Nova Rock 2018

Für alle Musik-Fans, die es nicht selbst zum Nova Rock 2018 schaffen, haben wir hier alle Fotos aller Festivaltage und der Shows der Headliner im Überblick.

