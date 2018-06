Nova Rock 2018: Die Toten Hosen sagen Auftritt ab

Schlechte Nachrichten für alle Fans der Toten Hosen: Die Düsseldorfer müssen ihren geplanten Auftritt als Headliner beim Nova Rock Festival 2018 absagen. Sänger Campino erlitt vor einigen Tagen einen Hörsturz und einige Konzerte mussten bereits gestrichen werden.

„Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die wegen der ausgefallenen Konzerte enttäuscht sind. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut und bedaure die Ausfälle zutiefst. Aber: Alles passiert, wie es passieren muss… Trotz der Umstände bin ich guten Mutes, bald wieder an den Start gehen zu können, denn ich bin in besten Händen und werde intensiv betreut. Kleine Fortschritte sind auch schon zu verzeichnen, ich konnte heute Morgen im Park einen Vogel vernehmen (mit dem gesunden Ohr…). Spaß beiseite: Die Ärzte haben mir dringend geraten, in den nächsten Tagen jede überdurchschnittliche Lärm- und Stresssituation unbedingt zu vermeiden, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten”, heißt es auf der Facebook-Seite von den Toten Hosen am Dienstagnachmittag.

(Red.)