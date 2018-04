Affäre um Kriegsspiele in Wiener Moschee: Schlachten bereits 2016 nachgestellt

Bereits 2016 sollen Kinder Kriegsszenerien in der Wiener Moschee nachgestellt haben. - © APA (Sujet)

Im Internet tauchten kürzlich Bilder auf, die Kinder in der ATIB-Moschee in der Wiener Dammstraße beim Exerzieren in Uniformen zeigten. Laut “Falter” sollen solche Kriegsspiele bereits im Jahr 2016 mit Kindern nachgestellt worden sein.