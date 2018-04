Bilder “extrem verstörend”: Kinder exerzierten in Wiener Moschee

Die Moschee in der Dammstraße ist bereits seit 2009 in der Diskussion. - © APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

Die Stadt Wien prüft Vorgänge in einer Moschee des türkischen Vereins ATIB in der Dammstraße in Wien-Brigittenau. Im Internet traten nämlich Bilder auf, die Kinder beim Exerzieren in Uniformen zeigten. Stadtrat Jürgen Czernhorsky findet die die Bilder “extrem verstörend”.