63. ESC: Österreich startet im 1. Halbfinale

Cesar Sampson singt für Österreich beim 63. Eurovision Song Contest. - © ORF/MAHIR JAHMAL

Cesar Sampson wird Österreich bei Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon vertreten. Eine Auslosung der Semifinalstartplätze für den 63. ESC in Portugals Haupstadt ergab, dass Österreich im 1. Halbfinale am 8. Mai mit 18 Ländern um den Einzug ins Finale am 12. Mai kämpfen wird.