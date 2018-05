22-Jähriger wurde nach Einbrüchen in Österreich in Ungarn festgenommen

Ein per EU-Haftbefehl gesuchter Serbe, der in Österreich Einbrüche in Wohnobjekte verübt haben soll, ist in Ungarn festgenommen und vergangenen Freitag nach Österreich ausgeliefert worden. Dem 22-Jährigen wurde aufgrund von Spuren am Tatort ein Coup in der Gemeinde Wienerwald (Bezirk Mödling) nachgewiesen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Serbe nach Einbrüchen in Österreich festgenommen

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Bereich Diebstahl) gegen den 22-Jährigen waren heuer seit Anfang März gelaufen. Der junge Mann gab nach Polizeiangaben von Montag bei der Einvernahme den Einbruch am 27. Oktober des Vorjahres zu, bei dem Bargeld und Schmuck im dreistelligen Eurobereich gestohlen worden waren.

(APA/Red)