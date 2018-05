16-Jähriger soll Kind in Wien-Döbling erstochen haben: In Justizanstalt eingeliefert

In Wien-Döbling wurde eine 7-Jährige von einem 16-Jährigen erstochen. - © APA

Ein 16-Jähriger soll am vergangenen Freitag im “Dittes-Hof” in Wien-Döbling ein siebenjähriges Mädchen erstochen haben. Mittlerweile wurde der Jugendliche in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nina Bussek am Mittwoch. “Wir bereiten gerade den Antrag auf Untersuchungshaft vor”, so Bussek.