Zweikampf in der Donaustadt mit Stein und Küchenmesser

Nach einer Handgreiflichkeit kam es in der Donaustadt zu einer Festnahme - © APA (Sujet)

Am Donnerstagabend eskalierte eine Streiterei zwischen zwei Männern in einer Wohnung in der Hirschstettnerstraße. Nach einer gemeinsamen Autofahrt trugen der 35-Jährige und sein 39 Jahre alter Kontrahent die Auseinandersetzung auf den Güterweg in der Breitenleer Straße aus.