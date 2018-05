Zwei Unfälle mit Kindern an einem Tag in Wien: Beide verletzt

In der Thaliastraße in Wien-Ottakring und in der Offenbachgasse in Wien-Leopoldstadt kam es am Montag zwischen 14 und 16 Uhr zu zwei sehr ähnlichen Unfällen mit Kindern. Die Kinder liefen zwischen abgestellten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit vorbeifahrenden Autos. Die verletzten Kinder mussten von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitten Gehirnerschütterungen, der Bub zudem Prellungen und Abschürfungen.

(Red.)