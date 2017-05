Zwei Neue: Österreich-Kader gegen Irland steht

Österreichs Teamchef Marcel Koller hat am Dienstag für das WM-Qualifikationsspiel am 11. Juni (18:00 Uhr, live auf ORF eins und im VIENNA.at-Liveticker) in Dublin gegen Irland zwei Neulinge nominiert.

Salzburg-Mittelfeldspieler Konrad Laimer und Augsburg-Verteidiger Kevin Danso wurden vom Schweizer erstmals berücksichtigt. Auch Mattersburg-Tormann Markus Kuster, der zuletzt im März nachnominiert worden war, ist wieder dabei.

Irland gegen Österreich: Der ÖFB-Kader im Detail

Tor: Daniel Bachmann (Stoke City/0 Länderspiele), Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt/10), Markus Kuster (Mattersburg/0)

Abwehr: Kevin Danso (Augsburg/0), Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen/56/1 Tor), Martin Hinteregger (Augsburg/24/1), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/1/0), Valentino Lazaro (Salzburg/7/0), Sebastian Prödl (Watford/62/4), Stefan Stangl (Salzburg/1/0), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur/8/0)

Mittelfeld: David Alaba (Bayern München/56/11), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/53/1), Florian Grillitsch (Werder Bremen/1/0), Martin Harnik (Hannover/65/15), Zlatko Junuzović (Werder Bremen/54/7), Florian Kainz (Werder Bremen/1/0), Konrad Laimer (Salzburg/0), Marcel Sabitzer (Leipzig/27/4), Louis Schaub (Rapid/2/0)

Angriff: Guido Burgstaller (Schalke/10/0), Michael Gregoritsch (Hamburger SV/2/0), Marc Janko (FC Basel/63/28)

Auf Abruf: Osman Hadžikić (Austria Wien/0) – Moritz Bauer (Rubin Kasan/0), Florian Klein (VfB Stuttgart/45/0), Philipp Lienhart (Real Madrid/0), Michael Madl (Fulham/1/0), Maximilian Wöber (Rapid/0) – Stefan Hierländer (Sturm Graz/0), Jakob Jantscher (Caykur Rizespor/23/1) – Deni Alar (Sturm Graz/0), Lukas Hinterseer (Ingolstadt/12/0), Karim Onisiwo (Mainz/2/0)

(APA, Red.)