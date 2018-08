Wolfgang Ambros im Interview: "Bin mir sicher, dass es viele braune Haufen in der FPÖ gibt"

Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros lässt mit einer Interview-Aussage aufhorchen: Mit der "Süddeutschen Zeitung" sprach er über die österreichische Regierung und stellte dabei fest, "dass es viele braune Haufen in der FPÖ gibt".

Sänger Wolfgang Ambros wird “Angst und Bange, wenn ich daran denke, was die österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird”. In einem Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” kritisiert der 66-Jährige den Umgang der FPÖ mit Vorkommnissen wie der “Liederbuch-Affäre”.