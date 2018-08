WKO-/OeNB-Chef Mahrer: "Habe Fachkräftemangel unterschätzt"

In einem Interview mit dem neuen OeNB-Präsidenten und laufenden Präsidenten der Wirtschaftskammer gibt Harald Mahrer zu, den Fachkräftemangel unterschätzt zu haben.

Mahrer: “Habe das Ausmaß des Fachkräftemangels unterschätzt” https://t.co/DJBGXXeLhK via @derStandardat So geht es einem Präsidenten wenn man von Unternehmertum und Praxis nichts versteht !

Die Kritik von Ex-ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner an der Bestellung von ihm zum Nationalbankpräsidenten wollte Mahrer nicht kommentieren. Eine Unvereinbarkeit mit seiner Kontrollfunktion in der Nationalbank und als Bankenvertreter in der Wirtschaftskammer sieht Mahrer nicht. “Die Notenbank muss eine unabhängige Institution sein, das ist auch mir sehr wichtig”, sagte er zur Zeitung.