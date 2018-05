WINE AFFAIRS – Open Air Wine Tasting in Wien

Erstmals findet WINE AFFAIRS unter freiem Himmel in Wien statt. - © WINE AFFAIRS

Der Frühling bringt so einige Überraschungen mit sich, so auch die diesjährige WINE AFFAIRS Veranstaltung in Wien, die erstmals im Freien statt findet. Im Servitenviertel in Wien können am 26. Mai 2018 nationale und internationale Weine verkostet werden.