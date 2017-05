Wiener Volleyballtrainer soll 5 Mädchen missbraucht haben: Prävention gefordert

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft in Wien fordert mehr Achtsamkeit der Sportvereine. - © Pixabay.com (Sujet)

Monika Pinterits, Kinder- und Jugendanwältin in Wien erklärte am Montag per Aussendung, dass ihre Anwaltschaft bereits seit Jahren darauf hinweise, dass sich auch Sportvereine mit der Thematik sexueller Übergriffe auseinandersetzen müssen. Anlass geben die Verdachtsmomente gegen einen Volleyballtrainer, der in Wien mindestens fünf Mädchen missbraucht haben soll.