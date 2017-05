Kinder-Volleyball-Trainer wegen sexuellen Missbrauchs festgenommen

Der Mann wurde wegen des Verdachts auf mehrfachen sexuellen Missbrauch festgenommen, weitere Opfer werden gesucht. - © pixabay.com/Counselling

Ein 60-jähriger soll im Rahmen seiner Trainertätigkeit in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Brigittenau sowie in Klagenfurt sexuelle Handlungen an ihm anvertrauten Minderjährigen vorgenommen haben. Die Polizei ersucht Zeugen und weitere Opfer, sich zu melden.