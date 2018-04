Wiener verursacht Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in der Oststeiermark

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, war der 78-Jährige von Pöllau kommend auf der Schloffereckstraße (L406) in Flattendorf in Richtung Hartberg unterwegs. Neben ihm saß seine 90-jährige Lebensgefährtin aus Wien. Als er nach links einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto der 49-jährigen Steirerin. Auf ihrem Beifahrersitz saß ein 85 Jahre alter Wiener, am Rücksitz eine 78-jährige Wienerin. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Die 78-jährige Wienerin wurde zuerst ins LKH Hartberg gebracht, musste dann aber mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen werden. Der 85-Jährige und die 49-jährige Lenkerin wurden ins LKH Hartberg eingeliefert. Der 78-jährige Pkw-Lenker und seine Lebensgefährtin wurden ins LKH Oberwart gebracht.

(APA/Red)