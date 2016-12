Wiener Polizei verteilt Taschenalarme: 110 Dezibel für mehr Sicherheit

Bei Verteilaktion von Handalarmgeräten in Wien - © APA/HANS PUNZ

Verteilaktion für mehr Sicherheit läuft an: Wiener Polizisten haben am Dienstag in der Seestadt im Bezirk Donaustadt kostenlos sogenannte Taschenalarme verteilt, die in erster Linie Frauen in allfälligen Notsituationen zugute kommen sollen.