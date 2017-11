Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel lobt Koalitionsverhandlungen mit FPÖ

“Wir verhandeln hart, aber herzlich, so könnte ich es beschreiben”, sagte er in einer Pressekonferenz in Wien. Wie lange die Gespräche noch laufen werden, ist laut dem Mitverhandler offen: “Es geht eindeutig um Qualität vor Geschwindigkeit. Die inhaltlichen Positionierungen liegen am Tisch, die muss man verhandeln, das dauert seine Zeit. Aber wir kommen gut voran.” Er hoffe, dass man “ein schönes Ergebnis” für Österreich zusammenbringe. Der Wille zur Veränderung sei bei beiden Parteien da: “Deswegen macht’s auch Spaß bis zu einem gewissen Grad.”

Es soll nicht über die Öffentlichkeit verhandelt werden