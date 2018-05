Wiener Linien laden am 26. Mai zum U-Bahn-Tag: Das Programm im Überblick

Wer schon immer einmal einen Blick hinter Kulissen der Wiener U-Bahn werfen wollte oder mehr über die Geschichte der U-Bahn erfahren wollte, der sollte sich den Samstag, 26. Mai im Kalender rot markieren. Der traditionelle und beliebte Tramwaytag wird heuer aus gegebenem Anlass zum U-Bahn-Tag.

U-Bahn-Tag bei den Wiener Linien: Vom Silberpfeil zum X-Wagen

Am 25. Februar 1978 zischte zum allerersten Mal ein Silberpfeil auf der ersten U1-Neubaustrecke zwischen Karlsplatz und Reumannplatz. Und genau dieses 40-jährige Jubiläum nehmen die Wiener Linien zum Anlass, ihren Fahrgästen die spannende Welt der U-Bahn am Bahnhof Erdberg (direkt bei der U3-Station Erdberg) und im Wiener-Linien-Verkehrsmuseum Remise (Ludwig-Koeßler-Platz) näher zu bringen. Beide Locations bieten am 26. Mai von 10.00 bis 18.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Buntes Familienprogramm beim U-Bahn-Tag

Am Bahnhof Erdberg können sich die Besucher auf einem Testgleis als U-Bahn-Fahrer versuchen oder bei Führungen die unverzichtbare U-Bahn-Leitstelle kennenlernen: natürlich kostenlos, allerdings sind dafür Zeitkarten nötig.

Für kleine und große Öffi-Fans, die einmal „wie damals“ reisen möchten, dreht eine Dampflok ihre Runden. Weitere historische Fahrzeuge stehen für Besichtigungen bereit. Weiters wartet das U-Bahn-Kino mit einem höchst informativen Rückblick auf den U-Bahn-Bau auf die Besucher und natürlich darf mit spannenden Infos rund um den Bau der U5 und dem neuen X-Wagen auch die Zukunft der U-Bahn in Wien nicht fehlen.

Eine Spielwiese samt Hüpfburg sorgt für leuchtende Kinderaugen und die U-Bahn-Stars sowie Tramrock sorgen für die musikalische Begleitung durch den Tag.

Mehrere Jubiläen im Verkehrsmuseum Remise

Im Verkehrsmuseum Remise stehen neben dem 40. Geburtstag der U-Bahn auch noch die Jubiläen „120 Jahre Stadtbahn“, „70 Jahre Amerikaner“ oder „60 Jahre Gelenktriebwagen“ auf dem Programm. In der Kino-Ecke wartet ein Film über den Reichsbrückeneinsturz, bei dem einer der damals neuen Gelenkbusse traurige Bekanntheit erlangte.

Passend zu den diversen Jubiläen können sich die Besucher auf eine spannende, kulinarisch begleitete Zeitreise in der Remise freuen. Zum ersten Mal überhaupt steht auch die neue Straßenbahn der Wiener Linien, der FLEXITY Wien, für das breite Publikum bereit. Auf der Bühne sorgen DaWeana von den U-Bahn-Stars und Wiener Blond für Stimmung.

Und auch Stadtplaner Otto Wagner, der vor exakt 100 Jahren starb, darf bei einem U-Bahn-Tag in Wien natürlich nicht fehlen. Ganz zeitgemäß wird Wagner mit einer eigenen Instagram-Ausstellung gewürdigt.