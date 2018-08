Wiener Innenstadt mit 14. Tropennacht in Folge

Die Wiener Innenstadt war in der Nacht auf heute erneut der heißeste Ort Österreichs. Das Thermometer sank nicht unter 22,6 Grad.

Die Hitzewelle hat auch in der Nacht in Österreich weiter angehalten. In der Wiener Innenstadt gab es bereits die 14. Tropennacht in Folge – also mit Temperaturen nicht unter 20 Grad. Die Bundeshauptstadt steuerte damit auf einen Rekord zu. Die bisher längste Tropennacht-Serie gab es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) im Sommer 1994 mit 17 Nächten in Folge.