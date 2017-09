Wiener Hauptbücherei lädt zum großen Bücherflohmarkt am Urban-Loritz-Platz

Die Wiener Hauptbücherei lädt zum Bücherflohmarkt ein - © Pixabay (Sujet)

Am 30. September 2017 ist es wieder soweit: Der bereits traditionelle Bücherflohmarkt der Hauptbücherei am Gürtel am Urban-Loritz-Platz findet statt. Jede Menge Bücher und Medien, die von der Bücherei ausgemustert wurden, sind dort zum kleinen Preis zu haben.