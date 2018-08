Wiener City: Betrüger gab sich als Hotelgast aus und stahl Elektrogeräte

Am Montag schlich sich ein 21-Jähriger als vermeintlicher Gast in ein Hotelzimmer in der Wiener Innenstadt und stahl dort Elektrogeräte. Der Mann soll außerdem mehrere Taschendiebstähle in der City verübt haben, die Polizei fahndet nun nach ihm.

Ein 21-Jähriger täuschte am 30. Juli 2018 in einem Hotel im 1. Wiener Gemeindebezirk gegen 11.00 Uhr vor, ein Hotelgast zu sein und verschaffte sich somit Zutritt zu einem Zimmer. Hier ist es zu einem Diebstahl von Elektrogeräten gekommen.

Weiters nötigte er eine Angestellte zum Öffnen eines anderen Zimmers. Da sich Gäste in diesem Zimmer befanden, ist es hier zu keinem Diebstahl gekommen. Sofort wurde die Polizei verständigt, welche den Mann noch vor Ort festnehmen konnte.

Polizei fahndet nach Dieb in Wiener Innenstadt Das Landeskriminalamt Wien hat in weiterer Folge die Ermittlungen übernommen. Dem Mann konnten noch zwei Taschendiebstähle im Bereich des Salzgries und der

Oberen Donaustraße nachgewiesen werden.