Wiener Akademikerball: Security-Service für Unternehmer

Zu diesem Zweck wurde eine eigene Hotline eingerichtet, die unter 01/51450/1099 erreichbar ist. Sie ist in der Ballnacht rund um die Uhr besetzt und steht für Fragen schon ab sofort täglich zwischen 8.00 und 16.00 Uhr zur Verfügung, wie in einer Aussendung am Dienstag informiert wurde.

Das Security-Personal ist am Freitag ab 17.00 Uhr einsatzbereit und sichert beschädigte Schaufenster solange, bis sie provisorisch repariert worden sind. Die Kammer vermittelt dafür auch Handwerker, die in der Nacht bzw. am Wochenende Dienst versehen.

