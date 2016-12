Wien zeigt Solidarität mit Berlin: Flaggen am Parlament wehen auf Halbmast

Die Trauerbeflaggung steht im Zeichen der tiefen Betroffenheit über den Anschlag in Berlin und der vollen Solidarität des österreichischen Parlaments gegenüber der Bundesrepublik Deutschland in diesen Stunden. Nationalratspräsidentin Doris Bures: “Unsere Gedanken und unsere tiefe Anteilnahme gilt allen Betroffenen dieses Terroranschlags und der gesamten Bevölkerung Deutschlands. Ziel dieser feigen Attacke sind auch unsere europäischen Grundwerte, die aber stärker sind als der blinde Hass der Terroristen.”

Die Wiener Stadtregierung hat mit Solidaritätsbekundungen und Hilfsangeboten auf den Anschlag in Berlin reagiert. “Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind jetzt bei den Opfern und ihren Angehörigen. Berlin kann sich der Wiener Solidarität in dieser schwierigen Situation sicher sein”, so Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) laut Aussendung am Dienstag.Wien habe den Berliner Bürgermeister Michael Müller bereits kontaktiert und Unterstützung angeboten. “Diese grausame Tat ist aufs Schärfste zu verurteilen. Das Ziel solcher Taten ist uns allen Angst zu machen. Die einzige Antwort darauf ist, dass wir unser Leben weiter so leben, wie wir es wollen. Friede und Freiheit sind die wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft. Auch angesichts dieser grausamen Tat dürfen wir sie niemals in Frage stellen”, sagten Häupl und Vassilakou.

(apa/red)