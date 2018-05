Der Obdachlose wurde bei dem Vorfall in Wien-Wieden schwer verletzt. - © APA (Sujet)

Am Dienstagabend wurde einem Obdachlosen in Wien-Wieden von einem noch unbekannten Täter in den Bauch gestochen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Mittwoch. Laut Zeugen gab es zuvor einen Streit.