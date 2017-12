Wien-Neubau: Flüchtender Dieb festgenommen

Glücklicherweise konnten Polizisten auf Streife den Dieb erfassen. - © FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 35-Jähriger griff am Donnerstagabend in eine offene Kassenlade in der Spittelberggasse und entwendete über 400 Euro. Der Flüchtige konnte im Bereich der U-Bahnstation Neubaugasse festgenommen werden.