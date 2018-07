Wien-Landstraße: Hochaus “Austro-Tower” soll bis 2021 entstehen

Der “Austro Tower” soll den Bürostadtteil TownTown, gemeinsam mit dem Projekt Triiiple vollenden. Mit dem Bau solle noch im heurigen Spätsommer begonnen werden, teilte die Soravia Group, einer der Projektentwickler, am Mittwoch mit.

Die Soravia Group realisiert den “Austro Tower” genannten Büroturm am Standort Schnirchgasse 17 im dritten Wiener Gemeindebezirk. Auf einer Bruttogeschoßfläche von 43.400 Quadratmetern sollen rund 28.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen. 80 Prozent seien davon bereits an die Asfinag und an die Austro Control vermietet. Letztere erhält mit dem “Austro Tower” eine neue Unternehmenszentrale. Die übrigen 5.900 Quadratmeter sind derzeit noch nicht vermietet. Bis 2021 soll das Hochausprojekt fertiggestellt werden.

(APA/Red)