Wien-Favoriten: Mann attackierte 38-Jährigen und Freundin mit Messer

Am Montagabend kam es in Wien-Favoriten zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem der eine ein Messer zückte und seinen Kontrahenten damit attackierte. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.

Zwei Männer sind am Montagabend in Wien-Favoriten auf offener Straße in Streit geraten. Einer zog daraufhin ein Messer und stach auf seinen 38-jährigen Kontrahenten ein. Einem Zeugen gelang es, die beiden Männer zu trennen. Der Angreifer attackierte auch noch die Freundin des Opfers ehe er die Flucht ergriff. Das verletzte Paar wurde ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag.