Wien: Ertappter Einbrecher verletzt 59-Jährigen mit Winkelschleifer

Am Dienstag wurde ein Kellereinbrecher in Wien-Floridsdorf von dem 59-jährigen Mieter des betroffenen Abteils ertappt. Es kam zur Auseinandersetzung. Dabei verletzte der 54-jährige Beschuldigte das Opfer mit eienm Winkelschleifer am Hals uns schlug ihm einem Gegenstand auf den Kopf.