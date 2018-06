Wien bringt Verfassungsklage gegen Rauchergesetz ein

Wien will die Rauchererlaubnis in der Gastronomie mit einer Verfassungsklage abschaffen. - © APA (Sujet)

Bei einer Pressekonferenz kündigten Umweltstadträtin Ulli Sima und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) an, dass das Rauchergesetz vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) geprüft wird. Damit will Wien die von der Bundesregierung erteilte Raucherlaubnis in der Gastronomie kippen.