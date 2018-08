Wetter-Aussichten: Kaltfront beendet den Hochsommer in Österreich

Die lang ersehnte Abkühlung trifft bald ein. Die Hitze hält bis Donnerstag an, anschließend nimmt die Unwettergefahr ab Freitag zu. Die Unwetterzentrale Österreich rechnet mit einer Kaltfront in ganz Österreich.

Die Hitzewelle wird besonders im Osten Österreichs bis voraussichtlich Donnerstag anhalten. „Die Temperaturen steigen besonders im Osten auf bis zu 35 Grad, Badefreunde sollten die Tage also nochmal für einen Sprung ins kühle Nass nutzen“, sagt UBIMET Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Anschließend nimmt die Gewitterneigung ausgehend vom Bergland langsam zu. Am Freitag startet dann die ersehnte Abkühlung. Die Österreichische Unwetterzentrale erwartet eine Kalfront im Süden und Osten.

Unwettergefahr steigt ab Freitag stark an

Am Freitag ist auch mit teils heftigen Unwettern zu rechnen. „Besonders von Kärnten über die Steiermark bis zum Burgenland zeichnet sich Unwettergefahr ab“, so Spatzierer. Auch Hagel, Starkregen und stürmische Böen sind möglich. Die Gewittergefahr bleibt auch am Samstag bestehen. Trotz allem kann vor allem im Osten und Südosten Höchstwerte im Bereich der 30-Grad-Marke erreicht werden. Von Vorarlberg bis zur nördlichen Obersteiermark gehen die Temperaturen hingegen auf Werte zwischen 19 und 25 Grad zurück.