Wettbüros sehen Österreich im Eurovision Song Contest Finale

Vergleicht man die Quoten von 19 Buchmachern, liegt der Tiroler mit seiner selbst geschriebenen Nummer “Running on Air” derzeit zumindest auf Platz 9 des Halbfinalfeldes, bei der Mehrheit allerdings auf Platz 8. Einige wenige reihen den Sänger sogar auf Platz 7. So oder so, würde diesen Ergebnisse, die sich in Summe auf Platz 8 einpendeln, für einen Einzug ins Finale des Eurovision Song Contest am 13. Mai reichen, erhalten schließlich zehn der 18 Länder im Halbfinale den Aufstiegspass.

Als absolute Fixstarter dafür sehen nicht nur die Buchmacher derzeit Bulgariens erst 17-jährigen Vertreter Kristian Kostov mit “Beautiful Mess”, der auf Platz 1 gereiht ist. Das Stockerl vervollständigen momentan die rumänischen Popjodler Ilinca und Alex Florea mit ihrem programmatischen Titel “Yodel It!” sowie die drei niederländischen Damen O’G3NE mit “Lights And Shadows”. Ans Kofferpacken können sich hingegen – zumindest laut den Zockern – bereits Länder wie Litauen, Malta oder ESC-Veteran Ralph Siegel mit seinem sanmarinesischen Beitrag machen.

(APA/Red)